El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 9 grados a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Durante la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esto indica que el ambiente será cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a la humedad alta. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre los 3 y los 20 km/h, predominando de dirección noreste durante la mañana y cambiando a direcciones variadas a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas, alcanzando hasta 20 km/h, pero se irán suavizando conforme avance la jornada. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas más tempranas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Ponte Caldelas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.