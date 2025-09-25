El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 39% en las horas centrales del día. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, favoreciendo la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 28 km/h en la tarde, especialmente desde el suroeste. Este viento podría aportar una ligera brisa que hará más placentera la temperatura cálida de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

Los momentos más cálidos se concentrarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas, con un cielo que seguirá despejado.

En resumen, Poio disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para salir a pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.