El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero en general, se mantendrá en el cuadrante norte.

La salida del sol está programada para las 08:24, y el ocaso se producirá a las 20:26, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima propicio es ideal para actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los residentes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo la hidratación y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.