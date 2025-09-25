El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá fluctuando entre los 12 y 20 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se espera que los niveles de humedad se mantengan entre el 29% y el 70% a lo largo de la jornada, siendo más altos en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, mientras que por la noche se espera que la brisa se suavice, permitiendo disfrutar de un atardecer tranquilo y despejado. El ocaso se producirá a las 20:27, ofreciendo una hermosa vista del cielo que, al caer la noche, se mantendrá mayormente despejado.

En resumen, Oia disfrutará de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.