El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.
A lo largo del día, la temperatura irá fluctuando entre los 12 y 20 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.
La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se espera que los niveles de humedad se mantengan entre el 29% y el 70% a lo largo de la jornada, siendo más altos en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y fresco.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.
Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, mientras que por la noche se espera que la brisa se suavice, permitiendo disfrutar de un atardecer tranquilo y despejado. El ocaso se producirá a las 20:27, ofreciendo una hermosa vista del cielo que, al caer la noche, se mantendrá mayormente despejado.
En resumen, Oia disfrutará de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
