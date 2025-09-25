El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá despejado o poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 36% en las horas centrales del día. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, creará un ambiente cómodo, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a un tiempo más agradable.

No se esperan precipitaciones en O Rosal, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 20:27 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.