El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:24. A medida que avance la jornada, se mantendrá el predominio de cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 13 grados a las 00:00 y descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% y descenderá hasta un 27% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio ante el calor, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de O Porriño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la calidad del aire, permitiendo disfrutar de un ambiente limpio y fresco.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.