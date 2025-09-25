El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 de la mañana y 14 grados a las 3 y 4 de la mañana, antes de estabilizarse en torno a los 13 grados entre las 5 y las 8 de la mañana.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 65% a las 10 de la mañana y descendiendo hasta un 49% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h durante la mañana. A medida que el día progrese, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en dirección oeste por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en O Grove durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados entre las 14:00 y las 18:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la playa o paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 19:00 horas y bajando a 17 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:27, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.