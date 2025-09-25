El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados .

La temperatura alcanzará su punto más alto en las horas de la tarde, donde se espera que llegue a los 24 grados , proporcionando un tiempo cálido y cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Es una jornada perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.