El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con condiciones meteorológicas favorables, caracterizadas por un cielo mayormente despejado y poco nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se mantendrá a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable. A las 08:00 horas, la humedad alcanzará su punto más alto con un 83%, pero se espera que baje a un 50% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hace que el día sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste en las primeras horas, y cambiando a este y sureste hacia la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Moraña pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se espera para las 20:26 horas, ofreciendo un hermoso espectáculo natural al final del día.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.