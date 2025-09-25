El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana y estabilizándose en torno a los 11 grados durante la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a subir, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, predominando direcciones del este y noreste. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que ofrecerá una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 20:26. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable que invitará a salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.