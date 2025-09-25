El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 23 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 65% y disminuyendo hasta un 40% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el día sea ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 16 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, sin que el viento resulte incómodo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la costa o encuentros familiares en parques.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.