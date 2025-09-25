El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y aumentando gradualmente hasta un 80% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Meis pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección este, manteniendo una velocidad constante de alrededor de 8 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un almuerzo al aire libre o una caminata por los alrededores. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 20:26, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. Los cielos despejados permitirán observar un atardecer espectacular, ideal para aquellos que disfrutan de la fotografía o simplemente desean relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.