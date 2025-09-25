El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Meaño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La ausencia de precipitaciones es una de las características más destacadas del día. A lo largo de las 24 horas, no se anticipa lluvia, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 55% y el 66% durante el día. Esto significa que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá una ligera humedad en las horas más cálidas, especialmente por la tarde, cuando las temperaturas alcancen su punto máximo de 21 grados . Este nivel de humedad es cómodo y no debería resultar incómodo para quienes se encuentren en la zona.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:27, momento en el que el cielo se tornará más fresco y agradable, ideal para disfrutar de una caminata o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea realizando actividades recreativas o simplemente disfrutando de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.