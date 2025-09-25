El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 13 grados a las 10:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 24 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, con valores que rondarán el 83% a las 00:00 y 87% a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 53% a las 10:00 y bajando hasta un 31% a las 15:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h durante la mañana. A medida que el día progrese, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 21:00 horas y bajando a 15 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:24. En resumen, el tiempo de hoy en Lalín será ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.