El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados a media mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 21 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 18 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 38% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, pasando a ser más del oeste, pero manteniendo velocidades similares.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la belleza natural de la isla.

Con el orto a las 08:26 y el ocaso a las 20:27, los habitantes de A Illa de Arousa podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un tiempo propicio para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.