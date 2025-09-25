El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 grados al amanecer y descenderán ligeramente a 15 grados hacia las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 29% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 10 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:27, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer claro y luminoso.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, este es un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en A Guarda. Con un tiempo tan favorable, se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz solar. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.