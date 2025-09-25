El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y alcanzando los 13 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 12 grados entre las 03:00 y las 04:00 horas.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 08:00. A partir de ese momento, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 18 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 23 grados desde la 13:00 hasta las 17:00 horas, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% a las 00:00 y descendiendo a un 34% hacia el final del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h entre las 13:00 y las 14:00 horas. Este viento ligero será refrescante y contribuirá a que las temperaturas no se sientan excesivamente calurosas.

El orto se producirá a las 08:25 y el ocaso a las 20:27, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.