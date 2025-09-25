El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la noche. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:24. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con un predominio de cielos despejados que se extenderán hasta el ocaso, previsto para las 20:25.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio fresco con valores alrededor de 13 grados a la medianoche, descendiendo a 11 grados a la 01:00. A medida que el día progrese, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados a las 17:00. Las temperaturas se mantendrán agradables durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 71% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas centrales de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, contribuirá a un ambiente cómodo y propicio para disfrutar de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, predominando del oeste y suroeste, mientras que por la tarde se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 21 km/h. Esto podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de A Estrada pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.