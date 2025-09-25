El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La ausencia de precipitaciones es una de las características más destacadas de la jornada, ya que se prevé que no haya lluvias en ningún momento del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia el final de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 7 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y luego del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura máxima alcanzará los 24 grados.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando entre los 21 y 24 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 10 de la noche.

El orto se producirá a las 08:24 y el ocaso a las 20:26, lo que significa que los habitantes de Cuntis podrán disfrutar de un día largo y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Cuntis se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.