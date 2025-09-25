El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando los 12 grados a las 02:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura descenderá a 10 grados, pero comenzará a recuperarse rápidamente, alcanzando los 11 grados a las 09:00.

Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo de 24 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 64% a la medianoche y bajará hasta un 33% hacia el final de la tarde. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo para actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 17 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento sea de 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor de la tarde. Hacia la noche, el viento se calmará, con velocidades que rondarán los 2 a 3 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto solar a las 08:25 y el ocaso a las 20:26, los habitantes de Catoira podrán disfrutar de una larga jornada de luz natural. Este clima favorable es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de Catoira.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.