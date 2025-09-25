El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Cangas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas suban, alcanzando un máximo de 22 grados alrededor de las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 35% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 20 km/h. Este viento fresco será un alivio ante el calor del mediodía, proporcionando un ambiente agradable para pasear o realizar actividades deportivas.

No se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el monte o en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 20:27, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.