El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% hacia la noche. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, creará un ambiente cómodo para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la playa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad moderada.

La salida del sol está programada para las 08:25, y el ocaso se producirá a las 20:27, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de una larga jornada de luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Con un viento suave y una humedad moderada, será un día perfecto para disfrutar al aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.