El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La ausencia de precipitaciones es una de las características más destacadas del día, ya que se prevé que no haya lluvias en ninguna de las horas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el riesgo de mojarse es nulo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto a la temperatura, se espera un aumento gradual a medida que se acerque la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 25 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 64% por la mañana y descenderá hasta un 33% en las horas más cálidas del día. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 13 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y disminuirá su velocidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y apacible.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:26, momento en el cual el cielo se tornará más fresco y la humedad comenzará a aumentar ligeramente, aunque seguirá siendo cómoda para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.