El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la mañana.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 36%, lo que sugiere un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 7 km/h, pero se irá suavizando a medida que avance el día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea aún más placentera, especialmente en las horas centrales del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un día soleado.
La salida del sol está programada para las 08:24, mientras que el ocaso se producirá a las 20:26, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.
En resumen, Barro disfrutará de un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
