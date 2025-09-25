El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, la temperatura se estabilizará en 14 grados, manteniéndose en este nivel hasta las 04:00. A partir de las 05:00, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 13 grados, pero a medida que el sol se eleve en el horizonte, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 20 grados entre las 12:00 y las 15:00 horas. Hacia el final de la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 18 grados, lo que sugiere un tiempo templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 34% hacia las 22:00. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la humedad genere incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas se alcanzarán en la tarde, con vientos de hasta 21 km/h a las 13:00. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos suaves, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.