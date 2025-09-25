El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que irán en aumento. Se prevé que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 26 grados . Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 25% y el 79% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento, que soplará predominantemente del este, tendrá una velocidad que variará entre 7 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:25 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta llegar a los 5 grados en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.