El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas se mantengan relativamente estables, con un ligero aumento en la tarde, alcanzando hasta 24 grados . Este incremento se sentirá especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su máximo. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 51% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. La combinación de nubes altas y una humedad moderada podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h en las horas centrales. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades al aire libre.

No se prevén lluvias en el horizonte, con una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la localidad. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 20:28 horas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura en las primeras horas oscilará entre los 14 y 12 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , siendo más fresca al amanecer y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.