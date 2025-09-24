El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, rondando el 81%, pero disminuirá a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se sentirá más seco y agradable conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Vila de Cruces disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. Las nubes altas que han estado presentes durante el día se disiparán, permitiendo que el cielo se mantenga mayormente despejado. La puesta de sol se producirá a las 20:26, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en la mañana y subiendo hasta los 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.