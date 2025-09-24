El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 23 grados . Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 59% por la mañana y descenderá a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que el día avanza.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A medida que el día progrese, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y del norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las zonas costeras.

Por la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con algunas posibilidades de que se abran claros, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más pesada al caer la noche.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y vientos moderados. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. La puesta de sol se producirá a las 20:28, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque enmarcado por nubes, podría ser igualmente hermoso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no se esperan chubascos durante el día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados durante la mañana, con una ligera disminución en las horas más tempranas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.