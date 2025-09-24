El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente en las horas centrales, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados , bajando a 12 grados a media mañana. Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados, alcanzando su punto máximo hacia las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos de hasta un 30% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en las mañanas más templadas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las nubes que podrían cubrir el cielo en cualquier momento.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y apacible.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.