El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El 24 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 84% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 48% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 11 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a norte, con velocidades que irán disminuyendo gradualmente. En la tarde, se espera que el viento sea más suave, con ráfagas que no superarán los 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 24 grados, proporcionando un respiro cálido antes de que la temperatura comience a descender nuevamente hacia la noche. Las nubes altas que dominarán el cielo durante el día no impedirán que los rayos del sol lleguen a la superficie, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados, especialmente en las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en Tui para el 24 de septiembre de 2025 será mayormente soleado con nubes altas, temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y explorar la belleza de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados hacia las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que alcance los 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.