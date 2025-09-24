El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y disminuyendo gradualmente hasta un 31% hacia el final del día. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, lo que contribuirá a una sensación de bienestar general.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento moderado también ayudará a dispersar las nubes, favoreciendo momentos de sol pleno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hace de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar paseos por el municipio.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 20:28. La transición hacia la noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán en torno a los 15°C, creando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente durante la madrugada, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve las temperaturas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y cielos que variarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 5 y las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 23 grados en las horas centrales del día, entre las 3 y las 5 de la tarde.

El 24 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.