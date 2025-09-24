El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , siendo más fresca al amanecer y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la presencia continua de nubes altas puede limitar la cantidad de luz solar directa, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más pesada en las primeras horas, pero se volverá más confortable a medida que la temperatura suba.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes de Soutomaior pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente nublado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura en las primeras horas oscilará entre los 14 y 12 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

