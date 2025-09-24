El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 79%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 31% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La salida del sol se producirá a las 08:22, mientras que el ocaso está previsto para las 20:26, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12°C a última hora del día, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el buen tiempo que se presenta hoy.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero sin afectar la visibilidad ni provocar precipitaciones. A medida que avance el día, el cielo se irá despejando, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.