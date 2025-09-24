El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados . En la mañana, se comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. Este ascenso en la temperatura será bien recibido por los habitantes y visitantes de la localidad, que podrán disfrutar de un tiempo templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más seco a medida que avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 26 km/h. Predominará el viento del norte, que aportará frescura al ambiente, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas más intensas se esperan entre las 15:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente nublado y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por la playa, realizando deportes acuáticos o simplemente disfrutando de la gastronomía local en las terrazas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.