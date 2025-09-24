El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 86% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 47% hacia la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día favorable para disfrutar del entorno natural y de las actividades comunitarias.

Los momentos más frescos se experimentarán en las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9°C, mientras que la tarde ofrecerá un tiempo más cálido, alcanzando hasta 26°C. Este contraste de temperaturas puede ser ideal para quienes disfrutan de las mañanas frescas y las tardes cálidas.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se espera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de cielo poco nuboso.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría limitar la visibilidad del sol. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con nubes altas dominando el panorama hasta la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que alcance los 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.