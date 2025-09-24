El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que alcance los 17 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 81% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% hacia el mediodía y bajando aún más a lo largo de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su intensidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Salceda de Caselas disfruten de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia las 21:00 horas. Las nubes altas continuarán dominando el cielo, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 20:28 horas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El 24 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.