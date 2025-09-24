El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con periodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo de la jornada. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Ribadumia pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, proporcionando un ambiente más tranquilo por la tarde y la noche.

El orto se producirá a las 08:24, permitiendo que la luz del día se instale gradualmente, mientras que el ocaso se espera para las 20:28, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este ciclo de luz y sombra, combinado con las condiciones meteorológicas favorables, hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día de clima templado, con cielos mayormente nublados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas marcarán el cielo, y aunque se espera que haya momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, la tendencia general será hacia un cielo cubierto.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.