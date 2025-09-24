El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura en las primeras horas oscilará entre los 14 y 12 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera un máximo de 25 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 62% y bajará a niveles más cómodos, rondando el 30% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. Esta brisa podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con temperaturas agradables y un viento suave, hace de este un día ideal para disfrutar de paseos por la naturaleza o actividades familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:28, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Redondela no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Redondela se presenta como una jornada mayormente nublada, sin lluvias y con temperaturas agradables, ideal para disfrutar del aire libre y las actividades cotidianas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , siendo más fresca al amanecer y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.