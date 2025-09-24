El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de bochorno será mínima, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades suaves que oscilarán entre los 3 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Pontevedra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. El ocaso se producirá a las 20:28, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy se presenta como un día tranquilo y templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente cubierto de nubes altas y sin riesgo de lluvia. La combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que sea un día placentero para los habitantes y visitantes de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas (código 17n) dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso (código 12) especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al ambiente, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas, con un ligero descenso a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.