El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando se podrán observar algunos claros.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque su pico. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17°C hacia las 22:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 29% en las horas de mayor calor. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 08:24 y el ocaso a las 20:28, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades cotidianas. En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un día tranquilo y apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.