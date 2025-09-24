El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría limitar la visibilidad del sol. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con nubes altas dominando el panorama hasta la tarde.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco, con valores que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados a la 01:00. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, hacia la noche, se espera un descenso, situándose en torno a los 14 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 68% y aumentando hasta un 91% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 44% en la tarde y un 62% por la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Predominará la dirección del viento del este y del noreste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar incomodidades significativas.

En términos de precipitaciones, el pronóstico es favorable, ya que no se anticipa lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que los residentes de Ponteareas pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que proporcionará algo de alivio. La ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes disfruten de un día tranquilo, aunque con un ambiente algo húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.