El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día más gris, aunque sin afectar significativamente la luminosidad. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con algunas horas de cielo poco nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una jornada ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.