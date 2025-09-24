El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al ambiente, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas, con un ligero descenso a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera un leve aumento, llegando a los 24 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 64% por la mañana y bajará hasta un 32% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté nublado, la sensación térmica será más cálida en comparación con las primeras horas del día.

El viento soplará del norte a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 5-12 km/h, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable durante la tarde.

En la tarde, el cielo comenzará a despejarse, especialmente hacia el ocaso, que se espera para las 20:28 horas. Esto permitirá que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje, creando un ambiente propicio para actividades al aire libre. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los residentes de Poio pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y placentero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.