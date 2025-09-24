El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15 horas, llegando a los 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70% durante gran parte del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en la región. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones se complementa con un viento suave que soplará principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Este viento, aunque ligero, podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, a pesar de la presencia de nubes. Esto permitirá que los paisajes de Pazos de Borbén se aprecien con claridad, ofreciendo vistas agradables de la naturaleza circundante. La puesta de sol está programada para las 20:27, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes altas podrían atenuar los colores del ocaso.

A lo largo del día, la humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin riesgo de lluvia, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas que cubrirán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con intervalos de cielo poco nuboso en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura en las primeras horas oscilará entre los 14 y 12 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , siendo más fresca al amanecer y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.