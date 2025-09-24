El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente durante la madrugada, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un leve descenso, alcanzando los 12 grados a las 6:00 AM, pero se espera que suba rápidamente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 56% y descenderá hasta un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en Oia durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia, combinada con las temperaturas agradables, hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que varían entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máximo a lo largo de la mañana, proporcionando una brisa refrescante que complementará las temperaturas cálidas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en la tarde.

Los momentos más agradables del día se prevén entre las 2:00 PM y las 6:00 PM, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo y el cielo se mantenga despejado. Este será el momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o picnics en los parques locales.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y cielos que variarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 5 y las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 23 grados en las horas centrales del día, entre las 3 y las 5 de la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.