El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y cielos que variarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 5 y las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 23 grados en las horas centrales del día, entre las 3 y las 5 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 60% y aumentando hasta un 80% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, las condiciones se tornarán más cómodas a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la previsión de viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable a las temperaturas más cálidas del día.

El cielo presentará una mezcla de condiciones. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, que darán paso a un cielo mayormente poco nuboso a partir de la 1 de la madrugada. A lo largo del día, se alternarán periodos de cielos despejados con momentos de nubes altas, especialmente hacia la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en todos los periodos del día. Esto significa que los residentes de O Rosal pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. En resumen, el tiempo de hoy promete ser agradable, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando las temperaturas de manera gradual.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente durante la madrugada, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve las temperaturas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.