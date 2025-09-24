El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Durante las primeras horas, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de O Porriño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con las temperaturas agradables, hará que sea un día ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia el final del día. El cielo seguirá presentando nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 20:28.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, aprovechando el tiempo favorable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados durante la mañana, con una ligera disminución en las horas más tempranas.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que alcance los 17 grados.

El 24 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.