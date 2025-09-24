El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que comenzarán en un 64% por la mañana y descenderán a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será moderada, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco ayudará a mantener una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El 24 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 62% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.