El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente variable a lo largo del día, comenzando en un 58% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 43% en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más bajas. A medida que avance la jornada, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 57% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 16:00 horas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y sin sorpresas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:28 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Nigrán podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para salir y disfrutar del entorno natural.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados hacia las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de un día gris, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.